Accostato al Napoli, Castrovilli sul futuro: "Inter? Sono concentrato solo sulla Fiorentina"

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic, soffermandosi anche sul suo futuro: “I rumors di mercato sull’Inter? Mi concentro solo sul fare bene con la Fiorentina. Il proprio rapporto con la Viola? Già essere convocato per il ritiro estivo e potermi allenare con i migliori giocatori per me era un sogno. Poi tra Moena e la tournée negli Stati Uniti tutto è cambiato ed è successo qualcosa di inaspettato. Montella ha avuto il coraggio di lanciarmi, e fino allo stop è stata una stagione da sogno. Riesco a fatica a descrivere la sensazione di passare dalla B alla A fino alla Nazionale. Ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Ma comunque devo ancora lavorare per migliorare. La danza? A casa durante la quarantena, mi sono divertito un po’ a ballare. Potrei iscrivermi di nuovo alla scuola di danza”,