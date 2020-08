Accostato al Napoli, Cistana sul mercato: sfida tra più club italiani

Andrea Cistana, difensore centrale del Brescia, è stato uno dei migliori della brutta stagione delle rondinelle culminata con la retrocessione in Serie B. Però, stando a quanto riporta l'edizione bresciana de Il Giorno, il prossimo campionato per lui potrebbe essere ancora di Serie A. Infatti sul classe 97 in pole position sembrano esserci Fiorentina e Torino, con sullo sfondo il Napoli e il Parma. Ora bisognerà capire come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.