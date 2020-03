Accostato al Napoli, clausola speciale per Icardi: l'Inter tifa per un ritorno in Italia

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Juventus. I bianconeri vogliono Mauro Icardi, in prestito dall'Inter al Paris Saint-Germain con riscatto fissato a 70 milioni di euro. Un trasferimento, quello in bianconero, per il quale farebbe il tifo anche la società nerazzurra: ci sarebbe infatti una clausola che garantirebbe al club di Zhang ulteriori 15 milioni se Icardi dovesse essere ceduto dal PSG a un club italiano. Ecco perché l'Inter agevolerà nel caso il trasferimento.

PJANIC IN FRANCIA? -Il PSG, allora, pensa alla contromossa. Così il nome sul tavolo, messo dal ds Leonardo, sarebbe quello di Miralem Pjanic e forse anche di Mattia De Sciglio. Entrambi sono nomi graditi alla dirigenza che potrebbero così rinforzare il Paris in caso di riscatto e cessione di Icardi alla Juventus.