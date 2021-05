Accostato al Napoli, Dalot può restare al Milan: riscatto vicino dallo United

Dopo Maignan, il secondo colpo del Milan in vista della prossima stagione potrebbe essere... Diogo Dalot. Secondo i colleghi di ESPN, infatti, i rossoneri sarebbero ad un passo dall'accordo col Manchester United per il riscatto del difensore portoghese, arrivato lo scorso anno a Milanello in prestito proprio dai Red Devils. Il giocatore era stato accostato anche al Napoli.