Accostato al Napoli, Dalot tornerà allo United: per il Milan costa troppo riscattarlo

Dopo esser arrivato in prestito la scorsa estate, il terzino Diogo Dalot lascerà il Milan dopo l'ultima giornata di campionato. La sua stagione a San Siro è stata discreta però - riporta 'Sky' - il Milan ha deciso di spendere in altro modo i 20 milioni di euro che servirebbero per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo dal Manchester United. Decisione già presa, quindi: Dalot non verrà riscattato. Il Napoli in passato si era interessato a lui.