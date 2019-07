Accostato al Napoli, De Paul annuncia l'addio: "Voglio un club da Champions!"

Ai microfoni di Fox Sports in Argentina, Rodrigo De Paul, accostato anche al Napoli nelle ultime settimane, ha annunciato di voler lasciare l'Udinese. "Voglio giocare in Champions, voglio fare un passo avanti in carriera". Un messaggio chiaro e forte per il club friulano. "Voglio crescere ancora ma finché qualcuno non accontenterà l'Udinese, non si potrà concretizzare. Però voglio giocare di nuovo la Champions League, che sia in Italia, in Spagna o in Premier League".