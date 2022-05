Accostato al Napoli, Deulofeu torna nel mirino del Milan: la richiesta dell’Udinese

L'ultimo rumour, scrive TuttoUdinese.it, riporta in auge un vecchio tormentone.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Gerard Deulofeu torna nel mirino del Milan, con Maldini e Massara intenzionati a metterlo nella lista dei papabili rinforzi per dare a Pioli un'alternativa concreta a Brahim Diaz. L'ultimo rumour, scrive TuttoUdinese.it, riporta in auge un vecchio tormentone. I bianconeri infatti vorrebbero inserire nella potenziale trattativa il cartellino di Tommaso Pobega, centrocampista classe '99 che al Torino ha fatto un anno di esperienza in Serie A. Ricordiamo che Deulofeu è stato accostato a tanti club tra cui il Napoli.