Accostato al Napoli, Djuric piace anche alla Fiorentina: quanto chiede di stipendio

Non solo Jovic, la Fiorentina lavora anche per una terza punta, anche se il club gigliato non ha fretta

TuttoNapoli.net © foto di TuttoSalernitana.com Non solo Jovic, la Fiorentina lavora anche per una terza punta, anche se il club gigliato non ha fretta. Come riporta Il QS-La Nazione, l'indiziato principale è Milan Djuric, il cui agente avrà un incontro in settimana con la Fiorentina, ma ha già strappato una mezza promessa. L’ex Salernitana arriverebbe da svincolato, ma pretende un biennale piuttosto oneroso, vicino agli 800.000 euro annui.