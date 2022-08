Accostato al Napoli, Emerson Palmieri ha di nuovo la Juve sulle sue tracce: la situazione

Ritorno di fiamma in casa Juventus per un vecchio obiettivo.

Ritorno di fiamma in casa Juventus per un vecchio obiettivo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, si sarebbero riallacciati i contatti per arrivare a Emerson Palmieri, esterno mancino che potrebbe riempire la casella di Luca Pellegrini, trasferitosi all'Eintracht Francoforte. Sul giocatore però c'è da registrarsi parecchia concorrenza.