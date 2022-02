Accostato al Napoli, Emerson Palmieri sul futuro: "Felice a Lione, ma dipende dai club"

Dopo la partita pareggiata contro il Lens in Ligue 1, l'esterno italo-brasiliano del Lione Emerson Palmieri ha parlato del motivo per cui a gennaio non è tornato al Chelsea, club proprietario del suo cartellino: "Non sono tornato al Chelsea perché avevo promesso a Juninho che sarei rimasto per tutta la stagione. Sono un uomo di parola. Mi piace stare a Lione e ora voglio giocare qui". Poi in vista del futuro, considerando anche l'interesse di squadre italiane come Lazio e Napoli, ha risposto: "Per la prossima stagione è difficile dire cosa accadrà, dipende dai club e io sono contento qui al Lione".