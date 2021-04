Accostato al Napoli, Emerson vuole scappare dal Chelsea: dopo la Juve ci ripensa un'altra big

L'Inter può tornare alla carica per Emerson Palmieri, esterno sinistro del Chelsea che tanto piace a Conte e anche al Napoli. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'ex romanista non è mai uscito dal taccuino dei nerazzurri, con il tecnico leccese che gradirebbe eccome il suo innesto in rosa. Un tentativo fu fatto già la scorsa estate, ma con scarsi risultati.

NUOVO APPUNTAMENTO - Ora un investimento in quel ruolo sarà quasi obbligato, visto l'addio scontato di Young e l'idea non così concreta del ritorno alla base di Dimarco. "Emerson dalla Premier League vuole scappare: due presenze in tutto il campionato, appena qualche soddisfazione in più in Champions, ma neppure il cambio di allenatore ha invertito la rotta. E l’Inter lo sa bene", sottolinea la rosea.