Accostato al Napoli, Everton può finire in Arabia: Al-Hilal all'assalto del Benfica

Everton Sousa Soares è uno degli acquisti più costosi della storia del Benfica e un elemento importantissimo per le Aquile di Lisbona. Il club portoghese ha già resistito a un'offerta da 15 milioni presentata dal Flamengo per l'esterno brasiliano ma adesso, secondo Goal, sarebbe entrato in scena l'Al Hilal: la squadra allenata da Leonardo Jardim avrebbe proposto al giocatore un ricco contratto da 6 milioni a stagione, il triplo rispetto al suo attuale stipendio. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli per il dopo-Insigne.