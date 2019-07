Accostato al Napoli, Fares si allontana: la Spal può girarlo al Toro per arrivare a Bonifazi

La SPAL non molla la presa per Kevin Bonifazi e in questi giorni sta cercando di trovare un accordo con il Torino per l'acquisto del difensore a titolo definitivo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club estense potrebbe provare la carta Mohamed Fares - accostato anche al Napoli nelle ultime settimane - per arrivare al giocatore, visto che l'esterno piace molto a Walter Mazzarri. In questo caso nella trattativa dovrebbe comunque essere inserito un conguaglio a favore della SPAL, che valuta il francoalgerino circa 20 milioni di euro.