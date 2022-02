Accostato al Napoli, Frattesi è tentato dall'Inter: contatti avanzati, fissato il prezzo

Davide Frattesi è il principale obiettivo per il centrocampo dell'Inter in vista della prossima stagione. I discorsi fra Marotta e Carnevali sono già avanzati: il Sassuolo fa una valutazione fra i 20 e 25 milioni per il 22enne centrocampista romano, accostato anche al Napoli e che in casa Inter è visto come come l'ideale alternativa a Barella e Calhanoglu . Lo riporta l'edizione online di Tuttosport.