Accostato al Napoli, Frattesi sul futuro: "Meglio giocare titolare, solo fra 1-2 anni si fa il salto"

Nella giornata di domani, su SportWeek, verrà proposta una intervista doppia a Gianluca Scamacca e Davide Frattesi del Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di domani, su SportWeek, verrà proposta una intervista doppia a Gianluca Scamacca e Davide Frattesi del Sassuolo. Entrambi accostati fra le altre all'Inter, il centrocampista ha così risposto ad una domanda che ha tirato in ballo anche il futuro: "Meglio una maglia da titolare nel Sassuolo o il rischio di far la riserva in una grande squadra? Alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto".