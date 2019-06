Accostato al Napoli, Grimaldo blocca il rinnovo col Benfica per ascoltare proposte

Frenata improvvisa da parte di Alejandro Grimaldo per quanto riguarda le trattative sul rinnovo contrattuale con il Benfica. Il calciatore spagnolo, secondo quanto riportato da Record, vuole ascoltare altre proposte. Il 23enne ex Barcellona è stato accostato di nuovo nelle scorse settimane anche al Napoli, il club azzurro continua a monitorare la situazione. In maglia Benfica ha collezionato 54 presenze stagionali, mettendo a segno 7 gol.