Accostato al Napoli, Guler è in trattativa col Barcellona: lo svela il presidente blaugrana

Joan Laporta, presidente del Barcellona, esce allo scoperto su Arda Guler in un'intervista da Tv3

TuttoNapoli.net

Joan Laporta, presidente del Barcellona, esce allo scoperto su Arda Guler in un'intervista da Tv3: "Lo seguiamo da tempo, come noi tutti i club più importanti d'Europa. Ne stiamo parlando col Fenerbahce, è un giovane turco che ci piace molto. Champions League? Siamo felici che gli ispettori UEFA non hanno trovato alcuna ragione per escluderci dalla competizione".