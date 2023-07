Accostato al Napoli, Hojlund è vicino al Man United: le cifre (esagerate) dell'affare

Il Manchester United si avvicina alle richieste dell'Atalanta per Rasmus Hojlund.

Il Manchester United si avvicina alle richieste dell'Atalanta per Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato dal Telegraph i Red Devil sono pronti a mettere sul piatto 50 milioni di sterline (quasi 60 milioni di euro) per l'attaccante danese, autentica rivelazione della passata stagione della Dea. L'ex Sturm Graz è seguito in Italia anche da Juventus e Napoli, che potrebbero puntare su di lui in caso di cessioni di Vlahovic e Osimhen.

Nell'ultima stagione, l'attaccante nerazzurro, sotto la guida di Gasperini, ha collezionato 32 presenze in campionato con 9 gol e 4 assist. Una rete in due presenze invece in Coppa Italia.