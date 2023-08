Accostato al Napoli, Ibanez sta per lasciare la Roma per la Premier

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sul mercato della Roma, a caccia di nuovi rinforzi per il proprio attacco

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sul mercato della Roma, a caccia di nuovi rinforzi per il proprio attacco. José Mourinho chiede due centravanti ma il primo nome è sempre quello di Alvaro Morata. Una situazione che potrebbe esser sbloccata dalla cessione di Roger Ibanez, dato che la Roma sta per ricevere un'offerta ufficiale dal Nottingham Forest pari a 25 milioni di euro. Il difensore era stato accostato anche al Napoli.