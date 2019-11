Accostato al Napoli, Ibra stuzzica il Milan: apertura totale di Boban, l'alternativa è uno juventino

In casa Milan la novità è che dopo l’ostracismo mostrato dai dirigenti del Milan fino a poco tempo fa sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic, calciatore accostato anche al Napoli, soprattutto per la riluttanza di Elliott e dell’ad Gazidis di derogare dal progetto giovani, il 38enne Ibra è finito di nuovo sui taccuini di Maldini e Boban.

La scarsa esperienza e il deficit di personalità hanno indotto i manager del Diavolo a valutare di nuovo il profilo di Zlatan. Non per sei mesi, soluzione che sarebbe considerata offensiva per un campione con il suo curriculum, ma con una proposta di 18 mesi. L’idea è viva, ma Ibrahimovic — che pur ha appena venduto la sua casa nel cuore di Milano — non è l’unico nome sul tavolo.

Nell’identikit potrebbe rientrare anche Mandzukic, estromesso dalla lista Champions di Sarri. A riportarlo è il Corriere della Sera.