Accostato al Napoli, il Chelsea pensa a Zaha per gennaio: pronta offerta monstre per il Palace

Il mercato in Inghilterra si è chiuso alle ore 18:00 di ieri, ma le squadre inglesi stanno già pensando alla prossima sessione. Il Chelsea, come riportato dal Sun, avrebbe già preparato un’offerta di 80 milioni di sterline per Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace. Al momento il mercato dei Blues è bloccato, ma la squadra guidata da Franck Lampard spera di poter avere il mercato sbloccato in vista della sessione invernale per poter tentare l'assalto a Zaha.