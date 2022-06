Accostato al Napoli, il talento Galoppo: "Potrei lasciare l'Argentina e la Serie A mi piace molto"

Giuliano Galoppo, centrocampista del Banfield, calciatore apprezzato dal Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TNT Sport

Giuliano Galoppo, centrocampista del Banfield, calciatore apprezzato dal Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TNT Sport: “Non ho fretta di lasciare il Banfield, ma voglio continuare a migliorare nella mia carriera, sento la necessità di fare un passo avanti. Se ci saranno offerte le analizzerò per il mio futuro. Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare molto. Se ci saranno offerte le valuterò tutte”.