Accostato al Napoli, il Tottenham fa sul serio per Damsgaard: Paratici prepara l'offerta

Secondo quanto riferito dall'edizione genovese de La Repubblica, il Tottenham sarebbe pronto a stringere per Mikkel Damsgaard con un'offerta importante che accontenti le richieste di Ferrero. Il giocatore ha stregato gli inglesi all'Europeo e ora Paratici è pronto a pescare in Italia dopo Gollini e Romero rilevati dall'Atalanta. Ricordiamo che questa mattina il Corriere dello Sport aveva dato la notizia di un interesse del Napoli per il danese in caso di cessione di Insigne.