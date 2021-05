Accostato al Napoli, Inzaghi in bilico alla Lazio: a fine stagione l'incontro decisivo

Obiettivi sfumati in casa Lazio. La sconfitta nel derby contro la Roma ha portato i biancocelesti ad abbandonare le speranza di agganciare la zona Champions League. Adesso si tratta di concentrare le attenzioni sulla questione legata al rinnovo di Simone Inzaghi, tecnico accostato anche al Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, a fine stagione dovrebbe andare in scena l'incontro a tre fra Lotito, Tare e lo stesso tecnico per decidere se proseguire insieme oppure sperarsi.