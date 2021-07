Accostato al Napoli, Kaio Jorge si avvicina al Milan: i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è in pole per arrivare a Kaio Jorge, giocatore accostato anche al Napoli, con il quale ha raggiunto un'intesa di massima. Per la fumata bianca serve però ora anche l'accordo con il Santos che continua a chiedere 10 milioni di euro per il cartellino del brasiliano: i rossoneri non hanno però nessuna intenzione di mettere sul piatto questa cifra, ma solo un piccolo indennizzo per portare il giovane attaccante subito in Italia.