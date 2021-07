Accostato al Napoli, Kaio Jorge vicino alla Juve: la cifra per la chiusura

La Juventus ha conquistato una netta ed evidente posizione di vantaggio per Kaio Jorge, attaccante classe 2002 del Santos il cui contratto scadrà il prossimo 31 dicembre. Ad oggi Milan e Benfica sono sullo sfondo, dal Brasile sono convinti che il futuro sarà a tinte bianconere. Il problema, almeno secondo la Gazzetta dello Sport, è capire da quando. Le strade vagliate sono due: la prima prevede l'attesa della naturale scadenza del contratto, con Kaio Jorge pronto a sbarcare in Italia da gennaio. La seconda il pagamento di un indennizzo per prenderlo fin da ora, ma in questo caso le valutazioni non coincidono: il Santos vuole 6 milioni, cifra considerata eccessiva viste le premesse. Per questo, la quadra potrebbe essere trovata intorno ai due milioni. Valutazioni in corso, con la volontà del giocatore che giocherà una parte importante nella vicenda.