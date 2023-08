Accostato al Napoli, Karlsson sbarca in Serie A: è fatta con il Bologna

GIOVANILI AG. D'AVINO: "IMPORTANTE IL RITIRO CON GARCIA, IL NAPOLI LO OSSERVA ATTENTAMENTE" Alessandro Musella, agente di Luigi D'Avino, giovane difensore 2005 del Napoli e della nazionale italiana Under 19 Alessandro Musella, agente di Luigi D'Avino, giovane difensore 2005 del Napoli e della nazionale italiana Under 19 LE ALTRE DI A MILAN SHOW A BOLOGNA: 0-2 AL DALL'ARA ALL'INTERVALLO Inizio col brivido per il Milan, poi dieci minuti super che valgono il vantaggio di due reti al "Dall'Ara" contro un Bologna in fase di costruzione. Inizio col brivido per il Milan, poi dieci minuti super che valgono il vantaggio di due reti al "Dall'Ara" contro un Bologna in fase di costruzione.