Accostato al Napoli, l'Inter forte su Vertonghen: belga pronto ad accettare

Secondo quanto afferma Il Messaggero, nelle ultime ore l'Inter avrebbe affondato il colpo per arrivare al difensore centrale in scadenza col Tottenham Jan Vertonghen, accostato anche al Napoli nel corso delle ultime settimane. Il giocatore in Italia piaceva anche a Roma e Fiorentina, ma i nerazzurri hanno sciolto le riserve e adesso sono vicini ad accogliere in rosa il difensore belga.