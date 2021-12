Accostato al Napoli, l'Inter si muove per il gioiellino Lucca: ma Juve in vantaggio

C'è anche l'Inter tra le pretendenti per Lorenzo Lucca, uno dei gioielli più in vista del calcio italiano. Il club nerazzurro, secondo quanto raccolto da L'Interista, avrebbe già mosso i primi passi per sondare i margini di fattibilità di un'eventuale trattativa. La posizione del Pisa in questo senso sarebbe irremovibile: nessuna cessione a gennaio, se ne parla soltanto a giugno. Una partita ancora tutta da giocare, quindi, che vedrebbe attualmente la Juventus in leggero vantaggio: a parità di condizioni, infatti, la fede bianconera del classe 2000 potrebbe favorire la Vecchia Signora in quella che si preannuncia una vera e propria bagarre.