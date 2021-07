Accostato al Napoli, la Fiorentina è a caccia di un difensore: nel mirino anche Cistana

Matija Nastasic, Kiki Kouyaté e Andrea Cistana. Il casting per il nuovo difensore della Fiorentina, come scrive oggi Tuttosport, si è ridotto a questi tre nomi. Aspettando di capire se capitan Pezzella e/o Milenkovic lasceranno Firenze in questa finestra di mercato, i viola hanno infatti già sondato il terreno per i tre centrali rispettivamente in forza allo Schalke 04, al Metz e al Brescia.