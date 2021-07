Accostato al Napoli, la Fiorentina spinge per Zappacosta: può sostituire Lirola

La Fiorentina comincia a concentrarsi sul pacchetto difensivo, scrive stamani La Gazzetta dello Sport che sottolinea come la società viola sia ormai rassegnata all'idea di perdere Pol Lirola. Il giocatore continua a chiedere di essere ceduto al Marsiglia, e lì tornerà per una cifra attorno ai 12 milioni in pagamento biennale. Al suo posto, aggiunge poi la rosea, dovrebbe arrivare in prestito dal Chelsea Davide Zappacosta, reduce dal campionato al Genoa. Italiano avrebbe già dato l'ok all'operazione.