Accostato al Napoli, la Juve chiede informazioni su Todibo: la richiesta del Nizza

Autore di una stagione molto importante con il Nizza, il difensore francese Jean-Clair Todibo è entrato nel mirino anche della Juventus.

Autore di una stagione molto importante con il Nizza, il difensore francese Jean-Clair Todibo è entrato nel mirino anche della Juventus. Il club italiano ha contattato il Nizza per chiedere informazioni sul difensore 23enne, stando a quanto rivela oggi RMC Sport. Sotto contratto fino al 2027, il giocatore ha comunque mostrato apprezzamento per l'interesse mostrato dai bianconeri nei suoi confronti, pensando che un trasferimento all'estero potrebbe essergli utile anche in chiave Euro2024. Sempre secondo l'emittente transalpina, se Todibo dovesse lasciare il Nizza quest'estate, non sarebbe per meno di 30 milioni di euro viste anche le cifre chieste per giocatori come Castello Lukeba.

Anche il Napoli si è interessato al centrale 23enne

Il calciatore è tornato di recente in auge per il dopo Kim, venduto al Bayern Monaco da poche settimane ma ancora non sostituito dal club partenopeo, che ha una lunga lista di obiettivi nella quale è presente anche il nome del centrale francese. Il calciatore vorrebbe l'Europa per riconquistare un posto nella nazionale francese in vista degli Europei. Dopo Tolosa, Barcellona e Schalke 04, il centrale classe '99 si è rilanciato al Nizza, tornando a splendere in Ligue 1 come ai tempi del Tolosa. Il club azzurro, la cui urgenza di mercato è rappresentata proprio dal difensore centrale, ci starebbe facendo un pensierino. Valutazione di mercato alta come detto, da cui il Nizza non intende discostarsi.

Attenzione al PSG

Secondo quanto riportato da FootMercato, nelle scorse settimane Campos ha incontrato il rappresentante del centrale francese a Parigi. Il difensore del Nizza piace molto e sarebbe una garanzia visto l'addio di Sergio Ramos e il lungo infortunio di Kimpembe, senza considerare che Skriniar rientrerà dopo un lungo periodo di inattività.