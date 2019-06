Accostato al Napoli, la Juve si muove per Zaniolo: incontro con l'agente sul Lungomare

Tuttosport parla del possibile incontro fra la Juventus e l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, in occasione del Football Leader di Napoli. Fabio Paratici sarà in loco per il premio, con l'occasione di un aggiornamento della situazione, con il centrocampista che andrebbe verso il rinnovo dopo la richiesta di Paulo Fonseca. Il giovane giallorosso è stato accostato anche al Napoli in passato.