Accostato al Napoli, la Roma punta Mykolenko: può sostituire Spinazzola

Nuovo nome per la fascia sinistra della Roma, che perderà almeno fino a gennaio Leonardo Spinazzola e dovrà intervenire sul mercato per rinforzare la corsia mancina. Secondo quanto riporta Teleradiostereo, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi sul terzino classe '99 Vitaliy Mykolenko, apprezzato nell'ultimo Europeo e di proprietà della Dinamo Kiev. Il terzino, in passato, è stato accostato anche al Napoli.