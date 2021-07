Accostato al Napoli, Lamela passa al Siviglia: scambio con un talento spagnolo

Sta per concludersi una delle operazioni più importanti del mercato internazionale fino a questo momento. Come riferisce Marca, Erik Lamela si trova in queste ore a Siviglia per firmare con il club andaluso, che si è assicurato il Coco nell'ambito dell'operazione con il Tottenham per Bryan Gil. Il talentino del club spagnolo si trasferisce così a Londra in cambio dell'ex Roma e un conguaglio di 25 milioni fissi, che potrebbe toccare quota 30 con i vari bonus previsti dall'accordo.