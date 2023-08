Accostato al Napoli, Lindström parte titolare contro il Darmstadt: le formazioni ufficiali

Jesper Lindström, attaccante dell'Eintracht Francoforte accostato in queste ore al Napoli, scenderà tra poco in campo.

Jesper Lindström, attaccante dell'Eintracht Francoforte accostato in queste ore al Napoli, scenderà tra poco in campo. Il danese classe 2000 è stato infatti inserito da Toppmöller tra i titolari che affronteranno alle 17.30 il Darmstadt nel match valido per la seconda giornata di Bundesliga.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Dina Ebimbe, Skhiri, Rode, Max; Lindstrom, Kolo Muani, Gotze.

DARMSTADT (3-4-2-1): Schulen; Klarer, Zimmermann, Maglica; Nurnberger, Mehlem, Holland, Karic; Vilhelmsson, Honsak; Hornby.