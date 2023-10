Accostato al Napoli, lo svincolato Boateng torna al Bayern: si allena già in gruppo

Dopo due stagioni tutt'altro che esaltanti all'Olympique Lione, Jerome Boateng è rimasto senza squadra e ancora oggi risulta svincolato.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo due stagioni tutt'altro che esaltanti all'Olympique Lione, Jerome Boateng è rimasto senza squadra e ancora oggi risulta svincolato. Ma negli ultimi giorni, in seguito all'emergenza difensiva che ha travolto il Bayern Monaco, il difensore tedesco è tornato in Baviera. L'ex nazionale teutonico non è stato tesserato, ma da qualche giorno si sta allenando con il gruppo a Sabener Strasse.

Stando a quanto riferito da Sky Sport Deutschland, nei prossimi gionri la società bavarese dovrebbe procedere con il tesseramento. Il Bayern Monaco è convinto che Boateng possa dare esperienza al reparto arretrato e dovrebbero fargli firmare un contratto a breve termine, probabilmente fino a fine stagione. Il difensore era stato anche accostato al Napoli soprattutto dopo l'infortunio di Juan Jesus.