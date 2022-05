Accostato al Napoli, lo svincolato Januzaj è un’idea della Roma: può sostituire Mkhitaryan

Secondo quanto riportato da fichajes.net, sarebbe forte l’interesse del club giallorosso per Adnan Januzaj, talento belga svincolatosi dalla Real Sociedad

Dopo la vittoria della Conference la Roma pensa già al futuro e a come rinforzare la squadra per alzare l’asticella in vista del prossimo campionato. Con l’addio di Mkhitaryan, che sembra essere sempre più vicino all’Inter, Tiago Pinto cerca un calciatore che possa sostituirlo. Secondo quanto riportato da fichajes.net, sarebbe forte l’interesse del club giallorosso per Adnan Januzaj, talento belga svincolatosi dalla Real Sociedad che potrebbe arrivare alla Roma a parametro zero. Sul calciatore ci sono diverse società ma il club giallorosso sarebbe in testa. In passato il giocatore belga era stato accostato anche al Napoli.