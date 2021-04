Accostato al Napoli, Lucas Vazquez lascerà il Real: ci pensa anche il Bayern

L'avventura di Lucas Vázquez con il Real Madrid sembra essere giunta al termine. Il difensore dei Blancos, che ha chiuso anzitempo la stagione dopo la rottura del legamento crociato, potrebbe continuare la sua carriera in Germania. Come riporta Marca infatti, l'esterno destro classe '91, in scadenza di contratto, piace molto al Bayern Monaco. Resta quindi esclusa, almeno secondo quanto riporta il suddetto quotidiano spagnolo, la destinazione italiana per il classe '91. Ricordiamo che su Vazquez avevano messo gli occhi Juve, Inter, Milan e Napoli nella nostra Serie A.