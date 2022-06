Accostato al Napoli, Luis Alberto piace anche a Gattuso: il Valencia ci prova

Non ci sarebbe solo il Siviglia sulle tracce di Luis Alberto, con gli andalusi che avrebbero offerto 20 milioni di euro.

Non ci sarebbe solo il Siviglia sulle tracce di Luis Alberto, con gli andalusi che avrebbero offerto 20 milioni di euro tra parte fissa (16) e variabile (4) per il Mago. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si sarebbe fatto avanti anche il Valencia di Gattuso che, come i connazionali, valuta il Mago sempre intorno ai 20 milioni di euro. Luis Alberto tornerebbe volentieri in Spagna, alla Lazio sta bene ma il suo paese e, Siviglia in particolar modo, li riabbraccerebbe volentieri. A queste condizioni, però, la Lazio non lo lascerà andare: Lotito chiede circa 25/30 milioni di euro, dal momento che dovrà versare il 30 per cento della futura rivendita nelle casse del Liverpool.