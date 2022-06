Accostato al Napoli, Luis Alberto viene spinto via da Sarri: la Lazio rifiuta 16 milioni

TuttoNapoli.net

La Lazio ha rifiutato un'offerta da 16 milioni di euro presentata dal Siviglia per Luis Alberto. Lotito chiede di più, ma su pressing interno anche da parte di Sarri, il presidente laziale potrebbe accontentarsi di un'offerta da 20/25 milioni, anziché dei 30 milioni richiesti fino a questo momento. L'allenatore toscano fa pressione per ottenere la possibilità di mettere a segno un paio di colpi in entrata con la cessione dello spagnolo, ma bisognerà anche capire se il club andaluso sarà disposto a raggiungere tale cifra. A riportarlo è Il Messaggero.