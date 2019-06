Accostato al Napoli, Lukaku avverte: "Sarà un'estate agitata! Ma so già cosa farò..."

Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United accostato anche all’Inter e al Napoli, ha parlato del suo futuro a Sky Sports: “Se sarà un’estate agitata? Sì, penso di sì. Ora vado a divertirmi in vacanza con la famiglia, ma so cosa farò ma non voglio dirlo. Vedremo. In ogni caso è il club che deve decidere e fare le proprie dichiarazioni. Non sono qui per parlare delle voci di mercato”.