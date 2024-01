Accostato al Napoli, Luvumbo è stato convocato per la Coppa d'Africa

TuttoNapoli.net

Se Politano dovesse accettare la corte araba, il Napoli sul mercato potrebbe sostituirlo con l'angolano del Cagliari Zito Luvumbo, classe 2002: il presidente Giulini - si legge - chiede 18 milioni di euro per il suo cartellino. Ne parlava oggi Il Mattino.

Luvumbo ieri in campo nella sfida di Coppa Italia perso 4-1 contro il Milan non sarebbe eventualmente subito a disposizione. L'attaccante angolano è infatti partito per raggiungere la sua nazionale e prendere parte alla Coppa d'Africa che si disputerà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024. Di seguito i convocati dell'Angola:

Portieri: Nebru, Kady, Dominique.

Difensori: Balanga, Carneiro, Afonso, Buatu, Fortuna, Gaspar, Augusto.

Centrocampisti: Ribeiro, Paz, Mukendi, Show, Manuel, Estrela.

Attaccanti: Mabululu, Salvador, Milson, Dala, Bela, Gilberto, Luvumbo (Cagliari).