Accostato al Napoli, Mangala va al Lione: spesa da top per il belga

Prima dell'acquisto di Dendoncker, un altro centrocampista belga era stato vicino al Napoli: Orel Mangala.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima dell'acquisto di Dendoncker, un altro centrocampista belga era stato vicino al Napoli: Orel Mangala. Il classe '98 sembra in procinto di lasciare la Premier League per approdare in Ligue1, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Affare fatto e confermato! Orel Mangala all'Olympique Lione dal Nottingham Forest per 30mln di euro (bonus inclusi)".