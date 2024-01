Accostato al Napoli, Neuhaus ha chiesto cessione al Gladbach. Ma c'è un'altra pista calda

La Lazio in settimana deciderà se affondare il colpo o meno per Florian Neuhaus. Come scrive stamattina il quotidiano Tuttosport.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport La Lazio in settimana deciderà se affondare il colpo o meno per Florian Neuhaus. Come scrive stamattina il quotidiano Tuttosport, i biancocelesti sono pronti a sciogliere le riserve per il centrocampista tedesco di 26 anni. Il giocatore non è soddisfatto dell'impiego con poca continuità della prima parte di stagione (17 presenze e appena 700 minuti giocati finora) e avrebbe già chiesto al suo club la cessione alla ricerca di maggiore minutaggio. Il 'Gladbach dal canto suo ha aperto all'addio, pur a condizioni evidentemente vantaggiose. Le trattative con i club interessati sarebbero già iniziate, la società tedesca è disposta ad accettare un prestito con opzione di acquisto al termine della stagione. Oltre alla Lazio, su di lui è segnalato anche il Siviglia, che dopo l'arrivo dall'Inter di Lucien Agoume ha tutta l'intenzione di portare un altro centrocampista al Sanchez-Pizjuan in questa campagna trasferimenti invernale. Il giocatore nei giorni scorsi è stato accostato anche al Napoli.