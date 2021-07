Accostato al Napoli, Nuno Mendes: il Real Madrid lo vuole come erede di Marcelo

Il Real Madrid ha trovato l'erede di Marcelo. Lo spiega AS, che racconta di un forte interesse dei merengue per il terzino dello Sporting Nuno Mendes, classe 2002 accostato anche al Napoli. Lo Sporting spara alto, quasi 50 milioni, cifra irraggiungibile per gli spagnoli. E nel frattempo anche il Manchester City chiede informazioni, restando vigile sugli sviluppi.