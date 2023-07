Accostato al Napoli, offerta ufficiale della Fiorentina per Sutalo: la cifra

La Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale di apertura alla Dinamo Zagabria per Josip Sutalo, confermano fonti del club croato. La proposta viola per il difensore centrale è di 12 milioni di euro, il croato è anche nella lista dell'Ajax e di altri club. A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

EXCL: Fiorentina have submitted official opening bid to Dinamo Zagreb for Josip Sutalo, club sources confirm 🚨🟣🇭🇷



Understand proposal is worth €12m for Croatian centre back who’s also in the list at Ajax and more clubs. pic.twitter.com/yIgFIXdbcO