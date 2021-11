Accostato al Napoli, Onana sempre più vicino all'Inter: la strategia per gennaio

L'addio di Eriksen sembra ormai scontato e vista la destinazione - il danese potrebbe tornare all'Ajax - non è escluso uno scambio con André Onana, portiere accostato al Napoli, già bloccato all'Inter per il mercato estivo e in scadenza coi lancieri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si potrebbe anche anticipare l'operazione a gennaio, col portiere camerunense pronto a lasciare l'Eredivisie.