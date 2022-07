Accostato al Napoli, Pafundi rinnova con l'Udinese: l'annuncio di Marino

Simone Pafundi ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese di un ulteriore anno, dunque fino al 2025.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Simone Pafundi ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese di un ulteriore anno, dunque fino al 2025. Ad annunciarlo il direttore tecnico dei friulani, Pierpaolo Marino. Queste le sue parole riportate da TuttoUdinese: "C'è fiducia attorno a lui, non per nulla una settimana fa gli abbiamo allungato di un anno il contratto. Rimarrà con noi anche se ha appena 16 anni, lo aiuteremo nel suo processo di crescita. Quindi non ha senso darlo in prestito".