Accostato al Napoli, Palladino resta al Monza: "Alleno la calligrafia per firmare il rinnovo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, in conferenza stampa ha toccato diversi temi, mostrando la volontà di proseguire il suo percorso in Brianza: "I dati sono eccellenti e ci danno stimolo e gratificazione per continuare a lavorare. Io dal primo giorno in cui mi sono seduto su questa panchina ho capito che avremmo fatto qualcosa di straordinario. Da quel Monza-Juventus è scattata la scintilla che ha creato un clima magico. Adesso ci sono due gare da giocare nel migliore dei modi. Prendiamo partita dopo partita e cerchiamo di dare il massimo. ll Lecce è allenato molto bene, ha fatto ottimi risultati contro le grandi. Sono difficili da affrontare".

Quello del Monza è un progetto chiaro. Quanto ha aiutato per ottenere questi risultati? "Sono orgoglioso di aver guidato un gruppo del genere, giovane e italiano. Lavorare con persone della stessa nazionalità è un grande punto di forza. Va dato grande merito alla società".

E' vicina la firma per il prolungamento contrattuale? "Sto allenando la mia calligrafia per arrivare a firmare".